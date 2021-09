Chính quyền ì ạch sửa sai, ngàn hộ dân bị treo quyền lợi

Trong vụ sai phạm đất đai tại TX.Đông Hòa và TX.Sông Cầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với 23 bị can để chờ kết quả định giá thiệt hại trong các vụ án liên quan đến sai phạm đất đai tại 2 địa phương này.