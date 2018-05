Chính quyền xin lỗi gia đình nữ sinh 13 tuổi bị còng tay

Ngày 11.5, đại diện UBND P.Phước Nguyên, TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) đến nhà ông Nguyễn Văn Đằng (60 tuổi) để xin lỗi việc lực lượng cưỡng chế đã còng tay cháu N.Đ.Q.H (13 tuổi, học sinh lớp 7; con ông Đằng) đưa về trụ sở. Thay mặt đoàn cưỡng chế, ông Bùi Anh Quang, Chủ tịch UBND P.Phước Nguyên, đã xin lỗi vợ chồng ông Đằng. “Việc cưỡng chế đã có sự sai sót, cụ thể là công an còng tay cháu H. Đây là việc làm không cần thiết. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh vụ việc này”, ông Quang nói. Tuy nhiên, gia đình ông Đằng đã không chấp nhận lời xin lỗi của UBND P.Phước Nguyên.



Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 8 giờ ngày 9.5, Công an TP.Bà Rịa triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự để cưỡng chế theo kế hoạch tại nhà ông Đằng (lấy đất làm công viên). Khi ông Quang đang đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất thì gia đình ông Đằng gồm 4 người (trong đó có cháu H.) đã ném gạch, đá vào lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế, còng tay 3 cha con ông Đằng đưa về trụ sở Công an P.Phước Nguyên làm việc.