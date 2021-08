Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân những tình cảm thân thiết; đồng thời gửi lời thăm hỏi thân thiết tới các cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở, nhất là các địa phương, địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả.

Chủ tịch nước chỉ rõ, trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ; dũng cảm chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong các đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua, cùng với y tế, quân đội, lực lượng công an tiếp tục thể hiện vai trò tích cực của một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh; đã có những cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ Công an T.Ư, Bộ Công an tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện có hiệu quả những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trung kiên, mẫu mực, coi trọng “danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất". Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ. Ông Tô Lâm cũng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an qua các thời kỳ.