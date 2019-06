Chơi trốn tìm trong tủ điện, bé 12 tuổi bị điện giật nguy kịch

Chiều 6.6, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ bé 12 tuổi chui vào trong tủ điện bị giật nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, cháu V.V.T. (12 tuổi, ngụ P.Dĩ An) đi chơi cùng ông nội và 2 em nhỏ. Trong lúc ông nội T. về nhà, các em nhỏ chơi trò chơi trốn tìm trong khu vực đường nội bộ của khu dân cư 18 mẫu, khu phố Thống Nhất, P.Dĩ An, TX.Dĩ An.

Sau đó, 2 em nhỏ thất thanh kêu cứu khi thấy T. bị kẹt trong tủ điện, quần áo bị cháy xém, bốc khói.

Nghe tiếng kêu cứu, những người dân ở gần hiện trường chạy lại cúp điện toàn khu vực và đưa cháu T. ra khỏi tủ điện trong tình trạng bị bỏng toàn thân và quần áo bị cháy. Sau đó, T. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Được biết cha mẹ T. đang về quê ở miền Bắc, T. được gửi ở nhà với ông nội.