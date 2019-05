Chồng giết vợ rồi đốt xác phi tang: Nghi phạm khai gì?

Ngày 12.9, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục lấy lời khai của nghi can Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, ngụ thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm, Đơn Dương), đánh chết vợ là chị N.T.K.H (26 tuổi), sau đó bó xác mang đến kho hàng bỏ vào lò nướng chế bằng thùng phi đốt xác phi tang

Ảnh: Lâm Viên Chiếc lò nướng tang vật vụ án mạng

Thượng tá Hồ Quang Chánh, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra Công an H.Đơn Dương, cho biết quá trình lấy lời khai ban đầu, Vũ thành khẩn khai báo và hợp tác tốt với cơ quan điều tra.

Theo lời khai của Vũ, khuya 8.5 sau khi dùng cây sắt đánh chết vợ, thấy máu chảy lênh láng trên nền nhà, Vũ lấy khăn lau sạch để xóa dấu tích. Sau đó, Vũ đưa thi thể chị H. vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi dùng 3 chiếc áo mưa và tấm bạt quấn chặt rồi dùng chiếc lều xông hơi bọc lại để trong góc nhà.

Ảnh: Lâm Viên Đống quần áo Vũ giặt chưa kịp phơi Đêm đó, Vũ nằm trằn trọc không ngủ được và lo sợ chuyện đánh vợ bị bại lộ nên nghĩ cách phi tang xác vợ. Do đó, sáng 9.5, Vũ tới kho hàng của bố mẹ (cách nhà Vũ 100 m) nghiên cứu cách thiêu xác vợ để phi tang. Bố mẹ Vũ đang đi du lịch nước ngoài, Vũ nhờ anh N. (lái xe) bưng lò nướng làm bằng nửa thùng phuy cất vào kho đóng nông sản với lý do "cho gọn gàng".

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, khi trời mưa lớn, Vũ lấy ô tô chở thi thể chị H. từ nhà qua kho nông sản và bỏ vào lò nướng, đậy kín nắp và phủ bạt che. Quần áo, khăn lau dính máu khi gây án mạng được Vũ cho vào máy giặt nhưng chưa kịp phơi do trời mưa.

Ảnh: Lâm Viên Nhà kho nơi Vũ phi tang xác vợ Chiều hôm đó, Vũ còn làm cơm mời anh em trong gia đình cùng ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Khoảng 1 giờ 30 ngày 10.5, Vũ đánh thức 2 con gái (4 tuổi và 7 tuổi) dậy đi tắm biển.

Vũ tự lái xe ô tô BS 49A - 25003 tới nhà kho, dừng xe đi vào kho đổ xăng vào lò nướng và châm lửa đốt. Sau khoảng 7 phút, khi thấy thi thể chị H. bén lửa Vũ mới tiếp tục chở con đi Phan Thiết tắm biển.

Khi tới H.Di Linh, Vũ buồn ngủ vì quá mệt mỏi nên dừng xe để ngủ. Sau đó mới tiếp tục hành trình đi Phan Thiết.

Ảnh: Lâm Viên Vị trí Vũ đốt xác phi tang Thượng tá Hồ Quang Chánh cho biết thêm, khi xác định được Vũ giết hại và đốt xác phi tang chị H., ông Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an Lâm Đồng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo việc truy bắt nghi can, điều tra làm rõ vụ án mạng

Theo đại tá Vũ Nhân Khánh, bằng mọi cách phải tiếp cận được Vũ càng sớm càng tốt vì cạnh Vũ còn có 2 bé gái. Cần dự phòng tình huống Vũ lái xe từ Phan Thiết về Đơn Dương bị phân tâm, không tập trung có thể gây tai nạn.

Công an H.Đơn Dương và lực lượng công an tỉnh chia làm 2 mũi đi Phan Thiết để “đón” cha con Vũ. Khoảng 19 giờ ngày 10.5, khi Vũ lái ô tô về để đầu thú, tại địa bàn xã Gung Ré (H.Di Linh, Lâm Đồng), lực lượng chức năng tiếp cận và lái xe thay Vũ, đưa Vũ về trụ sở Công an huyện điều tra.

Vũ thừa nhận, khi thấy vợ chết rất hoảng loạn muốn che giấu hành vi phạm tội nên tìm cách phi tang xác vợ!

Ảnh: Lâm Viên Đưa Vũ về nhà khám nghiệm hiện trường Như Thanh Niên đã phản ánh, bước đầu Vũ khai nhận, chiều 8.5 Vũ đi đá banh, sau đó cùng bạn bè ăn nhậu đến gần nửa đêm mới về nhà. Vừa bước vào phòng ngủ Vũ bị vợ là chị H. chửi và có những lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ và gia đình Vũ. Quá bức xúc, Vũ đánh H., thì bị H. đánh lại. Khi H. xuống nhà bếp uống nước thì Vũ dùng cây sắt đánh mạnh vào sau gáy khiến chị H. tử vong.

Ông Chánh cho biết, khi án mạng xảy ra, người dân địa phương đều ngỡ ngàng vì bình thường Vũ rất hiền lành, chịu đựng vợ. Anh N.H.Đ (xã Lạc Lâm) bày tỏ: “Thời gian gần đây, vợ chồng Vũ thường xuyên lục đục, gây gỗ, chị H. dính vào cờ bạc, còn Vũ sa đà vào ăn nhậu. Việc Vũ thiêu xác vợ để phi tang quá rùng rợn!”.

Ảnh: Lâm Viên Người dân bàng hoàng tụ tập trước nhà vụ xem khám nghiệm hiện trường Trước đó, vào sáng 11.5, khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nhà Vũ, nơi xảy ra án mạng, hàng trăm người dân chưa hết bàng hoàng tập trung trước nhà của Vũ để theo dõi, khiến Quốc lộ 27, xã Lạc Lâm bị dồn ứ. Lực lượng CSGT phải vất vả điều tiết giao thông.

Ông Hồ Quang Chánh còn cho biết cách đây đúng 1 năm, vào đêm 8.5.2018 tại TT. Thạnh Mỹ (Đơn Dương) cũng xảy ra án mạng. Đậu Bá Quyền sau khi bóp cổ làm vợ chết, Quyền dùng rượu mã tiền đổ vào miệng vợ để tạo hiện trường giả, còn Quyền cũng uống rượu mã tiền nhưng được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu và được cứu sống để lại đưa con trai 10 tuổi.