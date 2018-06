Chống tham nhũng không ảnh hưởng môi trường đầu tư

Đạo đức trong nhà trường xuống cấp: Ai chịu trách nhiệm ? "Chất lượng như thế mà đánh giá cao thì tôi không hiểu" "Bộ trưởng có nói, giáo dục mầm non của chúng ta được UNICEF đánh giá rất cao. Tôi xin nhắc lại những hạn chế của giáo dục mầm non mà hiện đang nóng và đang gây nhiều bức xúc nhất: quy mô phát triển không đồng đều ở các vùng miền; chất lượng giáo dục mầm non không ổn định; chính sách giáo dục mầm non chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non thấp nhất trong ngành; cơ sở vật chất, trường lớp, giáo viên, công tác quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu; tỷ lệ chi cho giáo dục mầm non nhà nước chỉ có 39%, gia đình là 61%, cho thấy khi các cháu vào học mầm non phải đóng góp cao nhất so với các cấp học khác… Chất lượng như vậy mà đánh giá cao thì tôi không hiểu”. ĐB Đặng Thuần Phong (Bến Tre) Chất vấn Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ sáng 6.6, ĐB Đặng Hoàng Tuấn (Long An) nêu: Trong khi đa số các thầy cô giáo là những tấm gương mẫu mực cho học sinh (HS) noi theo thì cũng xảy ra một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo như cô giáo đánh HS, cô giáo bắt HS uống nước giẻ lau gây bức xúc trong dư luận xã hội. “Phải chăng thầy cô giáo ngày nay đang phải chịu quá nhiều áp lực? Xin hỏi Bộ trưởng có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới?”, ĐB Tuấn chất vấn. Chất vấn Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ sáng 6.6, ĐB Đặng Hoàng Tuấn (Long An) nêu: Trong khi đa số các thầy cô giáo là những tấm gương mẫu mực cho học sinh (HS) noi theo thì cũng xảy ra một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo như cô giáo đánh HS, cô giáo bắt HS uống nước giẻ lau gây bức xúc trong dư luận xã hội. “Phải chăng thầy cô giáo ngày nay đang phải chịu quá nhiều áp lực? Xin hỏi Bộ trưởng có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới?”, ĐB Tuấn chất vấn. ĐB Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) cho rằng, đạo đức xã hội và ngay cả trong ngành giáo dục có trách nhiệm không nhỏ thuộc về cơ quan quản lý giáo dục. “Đâu là giải pháp cơ bản cho vấn đề quan trọng này khi nội dung giáo dục làm người trong các cơ sở GD-ĐT rất mờ nhạt, không được quan tâm đúng mức theo "tiên học lễ, hậu học văn"? "Tiên học lễ, hậu học văn" giờ đây chỉ là câu cửa miệng?”, ĐB chất vấn. ĐB Nguyễn Thị Thu Dung (Thái Bình) thì cho rằng, tình trạng xuống cấp về đạo đức lối sống của một bộ phận giáo viên và HS hiện nay, đặc biệt là những sự cố đáng tiếc liên quan đến giáo viên gần đây có nguyên nhân việc tuyển sinh khối sư phạm thời gian vừa qua quá dễ dàng. Từ đó, ĐB tỉnh Thái Bình đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm về việc cử tri kiến nghị phải có quy định các điều kiện được xét tuyển vào sư phạm từ hình thức tới phát âm, học lực để giải quyết tình trạng này. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận hiện tượng một số thầy cô giáo có biểu hiện xuống cấp về đạo đức, tuy không phải là phổ biến nhưng đã ảnh hưởng ghê gớm không chỉ tới ngành giáo dục mà còn đến thuần phong mỹ tục, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. “Với trách nhiệm người đứng đầu ngành, chúng tôi thấy đây là thiếu sót rất lớn”, ông Nhạ nói và cho biết tình trạng này có nhiều nguyên nhân, từ xã hội, gia đình, bản thân nhưng có trách nhiệm từ khâu đào tạo, bồi dưỡng chưa tới nơi tới chốn, chưa thường xuyên, dẫn tới có một số thầy cô chưa đủ năng lực, kém về phẩm chất trong đội ngũ. “Chúng ta phải vững vàng nhưng kiên quyết, phải loại những trường hợp con sâu làm rầu nồi canh”, Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh. Theo ông Nhạ, sự lên án thời gian vừa qua là một sự cảnh tỉnh với những giáo viên này, cũng là cảnh tỉnh đối với toàn ngành giáo dục, trong đó có các hiệu trưởng, người đứng đầu các cơ sở giáo dục. “Để cho một cô giáo đến cả học kỳ không nói gì vẫn đứng lớp thì hội đồng sư phạm, thầy hiệu trưởng trách nhiệm ở đâu?”, ông Nhạ nêu. Trả lời ĐB Nguyễn Thị Thu Dung, Bộ trưởng GD-ĐT cũng thừa nhận, tình trạng một bộ phận giáo viên có biểu hiện xuống cấp về đạo đức thời gian qua có liên quan tới đầu vào tuyển sinh ngành sư phạm. Ông Nhạ cho biết, Bộ GD-ĐT đang chuẩn bị để có những đề xuất như ngoài điểm ra thì có những tiêu chuẩn khác để tuyển sinh, tương tự các ngành về nghệ thuật. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, vấn đề đạo đức xuống cấp của giáo viên, vừa qua dư luận rất bức xúc, song đây chỉ là những trường hợp cá biệt. “Chúng ta đừng nhìn vào đó để đánh giá rằng các thế hệ nhà giáo của chúng ta xuống cấp đạo đức”, Chủ tịch QH nói và nhấn mạnh, để giải quyết thì toàn ngành giáo dục, các địa phương, cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội phải vào cuộc chứ không phải chỉ mình Bộ trưởng GD-ĐT có thể giải quyết được. Lê Hiệp