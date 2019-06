Chống tin giả: Cuộc chiến không được phép thua

1 - 2 ngày bị lan truyền tin giả, nạn nhân đã đủ “chết lâm sàng”

Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng Athena, đa phần các nguồn phát tán tin giả là các nick giả, nick ảo, nặc danh. Vì thế, dù đã có những người bị xử phạt do tung tin giả, nhưng số lượng này không nhiều. Hơn nữa, mức xử phạt do tin giả đưa ra không tương xứng với thiệt hại do tin giả gây ra. Kiểm tra nhiều ngày mới đưa ra quyết định xử phạt, trong khi chỉ cần 1 - 2 ngày bị lan truyền tin giả, nạn nhân đã đủ “chết lâm sàng”.

V.Hân