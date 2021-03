Ai 'bảo kê' bãi xe lấn chiếm hàng ngàn mét vuông sông?: Chủ một trong 2 bãi xe là người nhà của một cựu công an

Hai bãi xe số 397 và 391 Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nằm đối diện với Bến xe Miền Đông , còn để phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động ra vào bãi gây kẹt xe; nhận hàng hóa, bán vé xe cho khách trong bãi xe; nhân viên bãi xe ngang nhiên thu tiền “tươi”… gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thế nhưng, 2 bãi xe này vẫn tồn tại nhiều năm qua như thách thức cơ quan công quyền!

Ngang nhiên thu tiền “tươi”

Khoảng 15 giờ 30 ngày 22.3, trong vai hành khách vào bên trong bãi xe (397 Đinh Bộ Lĩnh) để gửi hàng về quê, PV Thanh Niên ghi nhận tại đây có một người nam khoảng 30 tuổi, mặc áo sơ mi, đội nón lưỡi trai, “chốt” ngay đầu cổng kiểm soát phương tiện ra vào bãi để thu tiền. Mỗi lượt xe máy vào bãi khi trở ra đều bị chặn lại thu 5.000 đồng/xe/lượt. Nhân viên không xé vé mà chỉ thu “tiền tươi, thóc thật”. Trên vách tường có gắn bảng “Taxi giá 20.000 đồng; Honda giá 5.000 đồng”. Hầu hết người chạy xe máy ra vào bãi xe đều biết thứ “luật ngầm” không giữ xe cũng phải trả tiền.

Còn tại bãi xe số 391 Đinh Bộ Lĩnh, tình hình cũng chẳng khá hơn, luôn tấp nập xe cộ ra vào. Hai nam nhân viên mặc đồ bảo vệ túc trực ngay cổng để “điều” xe ra vào bãi và thu tiền “tươi”. Phương tiện ra vào nườm nượp, giá xe máy 5.000 đồng/xe/lượt. Xe ba gác 30.000 đồng/lượt. Ô tô, xe tải tùy loại dao động từ 35.000 - 100.000 đồng/xe/lượt.

Từ 13 - 14 giờ ngày 24.3, chúng tôi ghi nhận có hàng chục lượt xe máy, ô tô ra vào 2 bãi, như vậy số tiền thu được mỗi ngày không nhỏ chút nào. Ngày 28.3, anh A. (ngụ Q.7) chạy xe máy chở hàng vào 2 bãi nói trên gửi thì bị bãi 397 thu 5.000 đồng/xe/lượt và bãi 391 thu 10.000 đồng/lượt/xe.

Không chỉ thu tiền “tươi”, 2 bãi xe này thường xuyên gây ùn tắc giao thông đoạn đường này khiến người dân bức xúc. “Mỗi lần xe khách ra vào 2 bãi xe trên thì đoạn đường này kẹt cứng, gặp giờ cao điểm thì phương tiện nối đuôi kéo dài. Không hiểu sao cơ quan chức năng lại cấp phép cho 2 bãi xe này hoạt động, trong khi cổng sau Bến xe Miền Đông vốn phương tiện đông đúc ra vào thường xuyên nên khu vực này càng ách tắc giao thông”, một người đi đường phàn nàn.

Nam nhân viên thu tiền của chủ phương tiện ra vào bãi xe 391

Bán vé xe, hẹn khách lên xe… ở bãi xe Chiều 24.3, PV Thanh Niên gọi số ĐT 09780480xx của nhà xe P.L thì được nữ nhân viên, tư vấn: “Vé xe từ TP.HCM đi Đắk Mil (Đắk Nông) tối nay (24.3) vẫn còn nha. Giờ đặt 3 vé trên tầng trên nha, 20 giờ tối nay xe chạy. Giá 170.000 đồng/vé, ra bãi xe khách mới đưa tiền”. Khoảng 10 phút sau, một giọng nam xưng là tài xế xe P.L gọi điện, nói: “Nếu có hàng hóa, anh chở ra địa chỉ 397 Đinh Bộ Lĩnh, 19 giờ 30 có mặt chất hàng lên xe rồi đi”. Tương tự, chúng tôi gọi số 09140352xx để đặt vé về Bình Định, một nhân viên xưng là nhà xe M.T khẳng định, ngày nào cũng có chuyến từ TP.HCM về Bình Định. “Giá vé là 250.000 đồng, bao ăn luôn. Xe giường nằm chất lượng, 15 giờ xe xuất phát ở bến xe tại địa chỉ 397 Đinh Bộ Lĩnh, chở hàng thì nhớ ra sớm chút để chất lên xe”, nữ nhân viên dặn… Chiều 30.3, PV gọi số ĐTDĐ của nhà xe K.N (đang đậu xe ở bãi xe số 397 Đinh Bộ Lĩnh) để đặt vé đi H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông lúc 19 giờ 30 cùng ngày. Đến bãi xe, nhà xe gọi điện xác nhận “khách mua vé” rồi hướng dẫn chúng tôi lên xe khách BS 48B-000.7x và báo giá 150.000 đồng/người. Chiều 30.3, PV gọi số ĐTDĐ của nhà xe K.N (đang đậu xe ở bãi xe số 397 Đinh Bộ Lĩnh) để đặt vé đi H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông lúc 19 giờ 30 cùng ngày. Đến bãi xe, nhà xe gọi điện xác nhận “khách mua vé” rồi hướng dẫn chúng tôi lên xe khách BS 48B-000.7x và báo giá 150.000 đồng/người.

Sao không phát hiện?

Theo tìm hiểu, bãi xe số 397 Đinh Bộ Lĩnh do bà P.T.M.T đứng tên hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, cho thuê ô tô, dịch vụ giữ ô tô, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND Q.Bình Thạnh cấp phép. Trong khi đó, theo quy định, để cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bãi xe, đơn vị quản lý, k inh doanh bãi xe không được để các chủ phương tiện kinh doanh vận tải đón trả khách tại bãi giữ xe.

Tuy nhiên, bãi xe này để chủ phương tiện đón trả khách ngay trong bãi xe - mà minh chứng là PV vào vai hành khách đi H.Đắk Mil như trên, trong khi chính quyền “kêu khó” xử lý (!?). Tương tự, trả lời Thanh Niên, người của bãi xe 391 Đinh Bộ Lĩnh cũng thừa nhận có đón trả khách tại bãi xe. Mặc dù 2 bãi xe này vi phạm, nhưng không hiểu sao một số phòng nghiệp vụ của UBND Q.Bình Thạnh nói không phát hiện vi phạm nên chưa kiến nghị, yêu cầu Sở KH-ĐT TP.HCM rút giấy phép hoạt động của 2 bãi xe này (?).

Trên chuyến xe tối 30.3 của nhà xe K.N (xuất phát từ bãi xe số 397 Đinh Bộ Lĩnh), để thuận tiện việc trả khách, phụ xe không quên hỏi từng hành khách điểm dừng trả và sắp xếp theo chỗ ngồi mà khách đặt trước đó qua điện thoại. Khi một số hành khách và người gửi hàng hóa đến, phụ xe liền đến xác nhận số điện thoại và bố trí ghế nằm cho khách. Sau đó, xe di chuyển ra QL13, chạy về hướng cầu vượt Bình Phước. Vì còn nhiều ghế trống nên xe chạy chậm, nhận thêm khoảng chục khách “dù” cùng hàng hóa trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương. Khi xe đến TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), phụ xe đi thu tiền vé. Sau khi thu tiền vé của nhiều hành khách, nhưng không hề đưa một vé xe nào cho hành khách, nam phụ xe cũng tiếp tục thu tiền không đưa vé đối với PV. Thấy vậy, chúng tôi thắc mắc: “Sao thu tiền không có vé?”. Dường như đã quen với việc khách thắc mắc, nam phụ xe phân bua: “Có. Nếu muốn thì đưa”, rồi quay sang lấy một tấm vé và tự đóng mộc trao cho PV. Theo quan sát tấm vé xe khách mà nhà xe K.N đưa cho PV, trên xe vẫn có đầy đủ địa chỉ liên hệ, lộ trình tuyến đường, mã số thuế, số tiền, ngày giờ xuất phát..., nhưng nhiều chi tiết sai lệch. Cụ thể, thời điểm xuất phát của hành khách (PV) vào lúc 19 giờ 30 ngày 30.3, nhưng trong vé ghi 20 giờ 30 ngày 26.3. Giá tiền ghi trong tấm vé cao hơn giá thu thực tế, nghĩa là trong vé ghi 165.000 đồng, nhưng chủ xe chỉ thu 150.000 đồng. Đặc biệt, trong khi PV đặt vé lộ trình từ Bến xe Miền Đông đi Đắk Mil, nhưng trong vé lại hiển thị tuyến đường ngược lại và nhân viên bán vé thuộc “Phòng Kế hoạch - Vận tải” (!?).

Qua xác minh, chúng tôi phát hiện bãi xe 391 là của Công ty TNHH DVVT hành khách T.B.T, ngày thành lập 23.9.2004; Giám đốc là bà N.T.B.T; địa chỉ trụ sở chính ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.28, Q.Bình Thạnh); ngành nghề hoạt động chính là “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, chi tiết: dịch vụ giữ xe”. Chúng tôi liên lạc với bà N.T.B.T (người đại diện kiêm Giám đốc Công ty TNHH DVVT hành khách T.B.T) để hỏi một số thông tin liên quan bãi xe 391, thì được bà T. đề nghị nói chuyện với chồng bà.

Trong quá trình trao đổi, ông S. giới thiệu mình là chồng bà T., từng làm việc ở Công an Q.Bình Thạnh. Ngày 30.3, một lãnh đạo Công an Q.Bình Thạnh xác nhận ông S. mới về hưu cách đây vài tháng; khi còn đương chức, ông S. là đội phó một đội nghiệp vụ của Công an Q.Bình Thạnh.