Chủ nhà xe bỏ 30 triệu đồng thuê côn đồ chém 'đối thủ'

Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can liên quan vụ án “ cố ý gây thương tích ” có tính chất nghiêm trọng. Nạn nhân bị chém là anh Đặng Văn Thức (26 tuổi, ngụ xã Me Bu, H.Đức Linh, Bình Thuận ), chủ xe khách chạy tuyến Đức Linh - Đà Lạt - TP.HCM và ngược lại.