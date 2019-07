Chủ quán phở Hòa ở TP.HCM cầu cứu công an vì bị giang hồ 'khủng bố'

Chiều 31.7, ông Phạm Tùng Linh (chủ quán phở Hòa, đường Pasteur, P.8, Q.3, TP.HCM) cho biết đã làm việc, trình báo với Công an Q.3 về việc quán ông liên tục bị người lạ tạt sơn, mắm tôm, nhớt, khủng bố tinh thần bắt ông phải trả nợ thay cho em rể là ông Trần Anh Tuấn (43 tuổi) vay mượn.

Ném chất bẩn vào cả thực khách

Theo ông Linh, ông Tuấn và em gái của ông ở chung nhà với gia đình ông. Ông Tuấn kinh doanh điện thoại, mua bán ô tô, bất động sản. Thời gian gần đây, ông Tuấn về gia đình nói là đang bị giang hồ ở Q.4 truy tìm, bắt phải trả nợ 2,2 tỉ đồng. Gia đình ông Tuấn cũng vận động người thân góp tiền để ông Tuấn trả nợ.

Hai người lạ ném chất bẩn vào quán phở Hòa Ảnh: Cắt từ clip

Đến ngày 11.7, ông Tuấn và vợ đi khỏi nhà, gia đình không thể liên lạc được. Bắt đầu từ ngày đó, nhiều chủ nợ mang giấy ông Tuấn vay nợ đến gặp gia đình ông Linh để đòi nợ. Sau đó, xuất hiện nhiều nhóm người lạ, mặt mày bặm trợn, xăm trổ đến quán phở Hòa để kiếm ông Tuấn.

Khi không gặp ông Tuấn thì những người này yêu cầu gia đình ông Linh phải trả tiền, nếu không quán phở phải đóng cửa. Gia đình ông Linh nói việc làm ăn, vay nợ của ông Tuấn gia đình ông không biết, cũng không liên quan nên ông không có trách nhiệm phải trả nợ.

Quán phở Hòa bị tấn công chất bẩn liên tục

Từ ngày 12 - 31.7, quán phở Hòa đã 8 lần bị người lạ ném mắm tôm, sơn , chất bẩn để khủng bố. Đáng nói, khoảng 6 giờ 45 ngày 31.7, khi trong quán phở Hòa có nhiều khách đang ăn sáng thì xuất hiện 4 người đi trên hai xe máy dừng trước cửa quán. Hai người xuống xe, cầm bịch mắm tôm, nhớt, sơn màu trắng ném vào trong quán, trúng các nhân viên và khách khiến khách hoảng hốt bỏ chạy.

Theo ông Linh, những lần trước đó, những người lạ ném chất bẩn vào đêm khuya. Thế nhưng mấy ngày gần đây, các nhóm người lạ liên tục đến quậy phá, ném chất bẩn bất cứ giờ nào khiến quán phở không thể buôn bán được. Có hôm, nhóm người lạ đi gần 20 người chia nhau vào quán ăn phở, sau đó cố tình bỏ gián chết vào tô phở và kiếm chuyện to tiếng, đuổi thực khách ra ngoài, làm mất uy tín của quán. Tất cả những lần các nhóm giang hồ quậy phá, tạt chất bẩn đều được camera an ninh ghi hình. Những hình ảnh này ông Linh đã giao nộp cho Công an Q.3 để xử lý.

Xem thường pháp luật

“Hơn 20 ngày nay gia đình chúng tôi sống trong cảnh hoang mang cực độ, ai cũng lo sợ giang hồ tìm đến”, ông Linh lo lắng. Mỗi lần quán phở bị tấn công bằng chất bẩn thì gia đình ông đều lên Công an P.8, Q.3, trình báo. Riêng vụ sáng 31.7, nhiều khách bị trúng chất bẩn , Công an Q.3 trực tiếp xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. “Giữa ban ngày, ngay trung tâm TP mà nhóm giang hồ này xem thường pháp luật, tấn công dân thường”, ông Linh bức xúc.

Theo ông Linh, cho đến thời điểm này, các giấy vay nợ mà nhiều người mang đến nhà ông để tìm ông Tuấn bắt phải trả là hơn 8 tỉ đồng. Hiện tại có nhóm người thuộc Công ty TNHH DV thu hồi nợ Đại Hải (ấp 6, Đông Thạnh, H.Hóc Môn) đã có gửi thông báo, giấy giới thiệu đến địa chỉ quán phở Hòa tìm ông Tuấn đòi nợ theo giấy ủy quyền của người tên Võ Thanh Sang.

Chiều 31.7, Công an Q.3 cho biết đã tiếp nhận thông tin, hồ sơ ban đầu từ Công an P.8 để xác minh, truy tìm những người lạ tấn công, khủng bố tinh thần chủ quán, nhân viên quán phở Hòa.