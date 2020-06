Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ 2 vụ dâm ô trẻ em trong thang máy

Cụ thể, theo văn bản này, tại bài viết Bé trai bị dâm ô trong thang máy chung cư giữa Hà Nội , báo chí phản ánh về 2 vụ việc nghi dâm ô trẻ em xảy ra tối 17.6 tại chung cư FLC Garden City Đại Mỗ (P.Đại Mỗ, Q.Bắc Từ Liêm) và chung cư 25 Lạc Trung (P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng).

Về việc này, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo điều tra làm rõ thông tin báo nêu, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an thành phố cũng được yêu cầu hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa tình trạng dâm ô trẻ em tại nơi công cộng, đảm bảo an ninh, an toàn cho trẻ em; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố về việc này trước ngày 30.6 tới.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng có văn bản gửi Sở Y tế TP.Hà Nội và Chủ tịch UBND Q.Hai Bà Trưng yêu cầu làm rõ thông tin được phản ánh trong bài báo Phơi bày sự thật khủng khiếp: Phá thai to tại phòng khám tư , phản ánh việc phòng khám Phương Thanh tại 85 Giải Phóng, đã bất chấp các quy định của ngành y tế, thường xuyên nhận phá bỏ các ca thai có độ tuổi lớn để thu tiền.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND Q.Hai Bà Trưng kiểm tra, làm rõ thông tin trên, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), báo cáo UBND thành phố trước ngày 25.6.