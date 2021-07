Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM xác định ông Tất Thành Cang bị khởi tố trong vụ án thứ 2 do sai phạm liên quan đến 2 dự án khu dân cư ở Phước Kiển (H.Nhà Bè) và dự án khu dân cư Ven Sông (Q.7).