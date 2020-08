Chủ tịch HĐTV Phạm Quốc Bảo tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM

EVNHCMC đảm bảo điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT Tin từ EVNHCMC: Hiện nay tất cả các điểm thi ở TP.HCM đều được trang bị máy phát điện (ảnh), đảm bảo sẵn sàng nếu lỡ xảy ra gián đoạn cung cấp điện. Các công ty Điện lực thành viên cam kết đảm bảo điện liên tục, ổn định cho 115 địa điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trung tâm điều độ Hệ thống điện TP.HCM và các công ty điện lực đã tăng cường trực vận hành 24/24h từ ngày 9 - 10.8. Trước đó, dù ngành điện không cắt điện nhưng vẫn thực hiện công tác bảo trì hệ thống điện, đảm bảo điều kiện ôn tập tốt nhất cho các thí sinh. Thực hiện tổng kiểm tra, rà soát công tác cung cấp điện tại các điểm in sao đề thi, các điểm thi và chấm thi (bao gồm nguồn cung cấp điện và hệ thống điện nội bộ của trường); lập biên bản kiểm tra có xác nhận của người có trách nhiệm, khuyến cáo các trường nếu hệ thống điện không đảm bảo; thỏa thuận việc trực và vận hành hệ thống cung cấp điện trong thời gian thi (địa điểm trực, địa điểm lắp máy phát, khi có sự cố chỉ dùng đèn, quạt,…), và chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để sẵn sàng khẩn trương xử lý sự cố nếu có xảy ra. Tin từ EVNHCMC: Hiện nay tất cả các điểm thi ở TP.HCM đều được trang bị máy phát điện (ảnh), đảm bảo sẵn sàng nếu lỡ xảy ra gián đoạn cung cấp điện. Các công ty Điện lực thành viên cam kết đảm bảo điện liên tục, ổn định cho 115 địa điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trung tâm điều độ Hệ thống điện TP.HCM và các công ty điện lực đã tăng cường trực vận hành 24/24h từ ngày 9 - 10.8. Trước đó, dù ngành điện không cắt điện nhưng vẫn thực hiện công tác bảo trì hệ thống điện, đảm bảo điều kiện ôn tập tốt nhất cho các thí sinh. Thực hiện tổng kiểm tra, rà soát công tác cung cấp điện tại các điểm in sao đề thi, các điểm thi và chấm thi (bao gồm nguồn cung cấp điện và hệ thống điện nội bộ của trường); lập biên bản kiểm tra có xác nhận của người có trách nhiệm, khuyến cáo các trường nếu hệ thống điện không đảm bảo; thỏa thuận việc trực và vận hành hệ thống cung cấp điện trong thời gian thi (địa điểm trực, địa điểm lắp máy phát, khi có sự cố chỉ dùng đèn, quạt,…), và chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để sẵn sàng khẩn trương xử lý sự cố nếu có xảy ra. Từ ngày 9 - 10.8, các điểm trường tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đều đã được cung cấp điện ổn định, an toàn và không xảy ra các sự cố gì về điện.