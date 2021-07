Chủ tịch tỉnh gửi thư cho bà con xa quê hương, 'hãy hạn chế di chuyển về tỉnh nhà'

Chiều 8.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều gửi thư ngỏ cho bà con nhân dân Bạc Liêu sống xa quê hương hãy chia sẻ, thấu hiểu và hạn chế di chuyển về tỉnh nhà, để không tạo thêm gánh nặng cho cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 đang còn rất cam go trên địa bàn tỉnh

Thư có nội dung: Đối với bà con Bạc Liêu sống xa quê hương, mặc dù không có điều kiện gặp trực tiếp, song tôi vẫn biết và cảm nhận được còn một bộ phận bà con đang gặp nhiều khó khăn, hàng ngày phải lao động vất vả để mưu sinh, nay gặp đại dịch thì càng khó khăn hơn, cảnh sống xa quê phải ở trọ, lại thêm không có việc làm, tiền bạc cạn dần, túng thiếu, cực khổ đủ bề. Tôi hết sức cảm thông và chia sẻ với bà con.

Trong điều kiện các nguồn lực của tỉnh rất hạn chế, song chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng vẫn phải căng mình để phòng chống dịch bệnh, đồng thời với đó, các lực lượng còn phải cố gắng phòng chống các loại tội phạm, tất cả vì sự an toàn, bình yên của nhân dân trong tỉnh. Sự cố gắng này gần như đã ở giới hạn cao nhất có thể, mà có những lúc tôi thực sự cảm thấy lo lắng cho các lực lượng chức năng tỉnh nhà, họ đang phải tham gia trên nhiều mặt trận với rất nhiều công sức đã bỏ ra, trong đó nhiều đồng chí phải trở thành F1, phải chịu cách ly, chấp nhận đứng nhìn các đồng đội thay mình gánh vác công việc vẫn còn rất bộn bề và ngày càng gian khổ hơn.

Từ tình hình thực tế đó, tôi thật sự mong bà con Bạc Liêu sống xa quê hương hãy chia sẻ, thấu hiểu và hạn chế di chuyển về tỉnh nhà, để không tạo thêm gánh nặng cho cuộc chiến phòng chống dịch đang còn rất cam go trên địa bàn tỉnh. Trường hợp nếu quá khó khăn hoặc vì điều kiện nào đó bắt buộc phải trở về tỉnh, thì mong bà con hãy khai báo y tế đầy đủ và chấp hành tốt việc cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Tỉnh Bạc Liêu sẵn sàng giang tay chào đón những người con Bạc Liêu trong lúc khó khăn, hoạn nạn, song vì sự an toàn chung của cộng đồng, các lực lượng chức năng bắt buộc phải thực hiện việc cách ly đối với bà con theo quy định (cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của tỉnh trong thời gian 21 ngày đối với người trở về từ vùng dịch ). Mong bà con chia sẻ, đồng thuận và chấp hành tốt các quy định này, đó cũng chính là bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân mình cũng như cho cộng đồng.