Chưa có quyết định chính thức về việc nhận chìm bùn thải xuống biển Quy Nhơn

Một người đàn ông vào rừng lấy rượu đoác (một loại rượu truyền thống của người đồng bào vùng cao), không may ngã trúng tảng đá và tử vong.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an Tây Ninh phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ 4 nghi can đang mua bán khoảng 5 kg ma túy tại tỉnh Tây Ninh