Chưa thể xử lý nhà xe chở 'cây khủng'

tin liên quan Vụ cây 'khủng' lọt trạm: Vi phạm dai dẳng của một nhà xe Sở GTVT Quảng Bình hôm qua (7.5) cho biết vẫn chưa đủ cơ sở để tiếp tục xử lý Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn liên quan đến vụ chở cây “khủng” và nhiều sai phạm khác, do chưa được Công an Thừa Thiên-Huế phúc đáp dù đã gửi công văn đề nghị phối hợp hơn 1 tháng qua.

Cụ thể, từ ngày 2.4 Sở GTVT Quảng Bình đã gửi Công văn số 755 đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp cung cấp thông tin xử lý phương tiện của Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn (gọi tắt là Công ty Hải Sơn, trụ sở đóng tại xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) vi phạm luật Giao thông đường bộ, làm cơ sở kịp thời xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của công ty này.



Trước đó, ngày 30.3 Trạm CSGT Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) phát hiện và xử phạt vi phạm hơn 81 triệu đồng với 3 xe chở “cây khủng” của Công ty Hải Sơn, gồm xe 73C-028.80, 73C-021.48, và 73C-046.05 (Thanh Niên đã thông tin). Ba xe này bị các lỗi vượt chiều dài và chiều cao cho phép, quá tải cầu đường từ 20 - 50%.

Do không nhận được trả lời, đến ngày 19.4, Sở GTVT Quảng Bình tiếp tục gửi Công văn số 916 đến Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhắc lại nội dung Công văn 755 và đề nghị phối hợp cung cấp thông tin. Đồng thời đề nghị cung cấp thêm thông tin (được báo chí đăng tải) về việc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ra quyết định xử phạt hành chính hôm 18.4 đối với 2 xe đầu kéo của Công ty Hải Sơn (biển số 73C-061.32, 73C-054.92) do vi phạm lỗi quá tải trọng cho phép, không mang theo giấy kiểm định, không có giấy phép lái xe… Thế nhưng, đã hơn 1 tháng kể từ khi gửi công văn đầu tiên, Sở GTVT Quảng Bình vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế làm cơ sở xử lý sai phạm của doanh nghiệp.

Ngược lại, hôm qua Sở GTVT Quảng Bình đã nhận được công văn phúc đáp số 170 của Thanh tra Sở GTVT Quảng Ngãi về việc cung cấp thông tin vi phạm liên quan đến Công ty Hải Sơn.

Theo đó, sáng 2.4, tại Km 2+300 trên tuyến Dốc Sỏi - Dung Quất, Thanh tra Sở GTVT Quảng Ngãi phát hiện tổ hợp đầu kéo BS 73C-054.92 kéo rơ moóc biển 73R-003.39 có dấu hiệu vi phạm luật Giao thông đường bộ nên kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Lịch (35 tuổi, ở xã Xuân Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi “chở hàng siêu trọng không có giấy phép lưu hành”. Đồng thời lập biên bản đối với Công ty Hải Sơn về hành vi “giao cho người làm công điều khiển phương tiện chở hàng siêu trọng không có giấy phép lưu hành”. Do ông Lịch không ký biên bản vi phạm nên tổ công tác mời 2 nhân chứng để chứng kiến. Đến ngày 9.4, Chánh thanh tra sở GTVT Quảng Ngãi ban hành quyết định xử phạt và áp dụng tình tiết tăng nặng đối với ông Lịch với mức phạt tiền 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng; xử phạt Công ty Hải Sơn 30 triệu đồng. Cùng ngày, Công ty Hải Sơn và ông Lịch đã chấp hành xong hình thức xử phạt tiền.