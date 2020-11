Chuyển hồ sơ đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung vụ chiếm đoạt tài liệu mật

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 4 bị can, gồm nguyên Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung , về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước"