Chuyển hồ sơ điều tra vụ tài xế Grab bị tố quấy rối tình dục bé gái

Liên quan đến vụ chị Nguyễn Thùy L., mẹ của bé gái 9 tuổi ở quận Tây Hồ, trình báo cơ quan công an việc con gái 9 tuổi của mình bị tài xế Grab xâm hại bằng lời nói khi sử dụng dịch vụ GrabBike, đại diện Công an phường Bưởi cho biết đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Tây Hồ để điều tra.