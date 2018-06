Chuyển hồ sơ vụ 'phóng viên nhận tiền của doanh nghiệp' lên công an tỉnh

Sáng 7.6, tại cuộc họp giao ban định kỳ hằng tháng do Ban Tuyên giáo T.U Kon Tum tổ chức, thiếu tá Từ Vương Thông, Công an TP.Kon Tum, cho biết liên quan vụ phóng viên Du Nghĩa (26 tuổi, tên thật là Trần Văn Nghĩa, trú TT.Plei Kần, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) bị Công an TP.Kon Tum tạm giữ hình sự trưa 15.5, Công an TP.Kon Tum đã chuyển hồ sơ lên Văn phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục xử lý.