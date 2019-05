Chuyên viên ủy ban bị phạt vì vu khống lãnh đạo ủy ban trên Facebook

Ngày 24.5, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở TT-TT TP.HCM, cho biết Thanh tra Sở vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Quách Duy (37 tuổi, hiện là chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM) do đăng thông tin vu khống lãnh đạo trên mạng xã hội Facebook.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở, lúc 17 giờ 38 ngày 9.4, trên Facebook có tên Duy Quách (do ông Quách Duy thiết lập, đăng ký sử dụng) có đăng bài “Đốt củi”, nội dung đề cập việc giao đất, cho thuê đất tại dự án 76 Tôn Thất Thuyết , Q.4; trong đó có nêu: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao "đất vàng" giá rẻ liên quan đến Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép ở khu "đất vàng" số 76 Tôn Thất Thuyết, Q.4”. Thanh tra Sở cho rằng nội dung này là vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân khác.