Cô dâu và 3 người họ hàng bị chồng cũ chém nhập viện

Ngày 15.5, thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng , cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Đề đang điều tra, làm rõ nghi can chém cô dâu và 3 người thân của cô dâu bị thương. Công an đã làm việc với nghi can, là chồng cũ của cô dâu và khi cần thiết sẽ ra quyết định tạm giữ.

Theo người nhà nạn nhân trình báo với công an, tối 14.5, chị Cao Thị La (34 tuổi, ở ấp An Hòa 2, xã Thạnh Thới An, H.Trần Đề) đang cùng chú rể đãi tiệc nhóm họ tại nhà thì bất ngờ Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ cùng địa phương), chồng cũ của chị La, cầm dao xông đám nhóm họ khi nhiều người đang ăn uống, tìm chém chị La.

Do quá bất ngờ, chị La bị Nhên chém 3 nhát vào vai. Ông Dương Văn Hòa (51 tuổi, cậu ruột cô dâu) chạy đến can ngăn đã bị Nhên chém nhiều nhát vào đầu. Anh Liêu Len (hàng xóm) và anh Cao Văn Liền (em ruột chị La) cũng bị nghi can chém bị thương nặng.

Cả 4 nạn nhân sau khi bị chém được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. Trong đó, ông Hòa bị chém nặng nhất, vẫn còn hôn mê. Chị La sau khi được bác sĩ phẫu thuật, băng bó vết thương, sáng 15.5, đã xuất viện về nhà làm lễ cưới.

Việc chồng cũ của cô dâu bất ngờ xông vào đám nhóm họ, chém cô dâu và 3 người khác bị thương, đã gây xôn xao dư luận địa phương.