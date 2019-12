Cô gái 20 tuổi ở Nghệ An lừa bán 5 phụ nữ sang Trung Quốc

Chiều 4.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án mua bán người sang Trung Quốc , bắt giữ 2 nghi phạm là nữ giới.

Trước đó, chiều 29.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với phòng 8 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên (20 tuổi, ngụ xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An) đang đưa 2 phụ nữ (đều ngụ tại Nghệ An) trên xe khách sang Trung Quốc để bán. Từ lời khai của Tiên, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp đối với Phạm Thị Mến (27 tuổi, ngụ xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), một cộng sự của Tiên trong đường dây bán người này.

Bước đầu, Nguyễn Thị Tiên khai nhận, Tiên từng là nạn nhân bị bán Sang Trung Quốc, sau đó đã tự trở về. Sau khi về nước, Tiên cấu kết với Mến tổ chức đưa các phụ nữ sang bên kia biên giới lừa bán làm vợ đàn ông Trung Quốc. Trước khi thực hiện phi vụ thứ hai này, Tiên và Mến đã đưa thành công 3 phụ nữ sang sang Trung Quốc để bán.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết, cả 5 phụ nữ bị đường dây này lừa đem bán sang Trung Quốc đã được công an giải cứu thành công.