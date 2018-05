Cô gái 'lột quần áo tình địch để người khác quay clip' ra trình diện

Ngày 19.5, thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó trưởng Công an TP.Sóc Trăng (T.Sóc Trăng) cho biết chị Huỳnh Mỹ Anh (19 tuổi), người đánh ghen, lột quần áo “tình địch” để người khác quay clip, đã đến cơ quan công an trình diện. Tuy nhiên, chị Anh đang nuôi con nhỏ nên Công an đã cho về nhà sau khi lấy lời khai.