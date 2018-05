Có hay không chuyện 'công an dửng dưng' khi hiệp sĩ bị đâm chết?

Sáng 15.5, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM đã cho biết nhiều thông tin liên quan đến vụ việc 2 "hiệp sĩ" bị đâm chết và 3 người khác bị đâm trọng thương trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3, TP.HCM) vào tối 13.5.2018.

"Công an P.2, Q.3 đã làm tốt chức trách của mình"

Liên quan đến thông tin cán bộ công an đã dửng dưng khi được trình báo vì lý do vụ việc xảy ra ở phường khác, thiếu tướng Phan Anh Minh cũng đã cung cấp những thông tin liên quan.

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, khi vụ việc xảy ra, người dân có trình báo cho một cảnh sát đang có mặt ở gần khu vực này. Tuy nhiên, viên cảnh sát này lại không làm việc ở cả 2 phường nơi xảy ra vụ việc.

“Hiện trường vụ án vụ trộm xe SH xảy ra ở P.10 (Q.3) và đường Cách Mạng Tháng Tám là ranh giới giữa Q.3 và Q.10. Án mạng lại xảy ra tại P.13 (Q.10) và P.10 (Q.3). Sở dĩ một đồng chí cảnh sát thuộc công an P.2 (Q.3) có mặt cùng 2 bảo vệ dân phố là do tình hình phức tạp tại nghĩa trang hồi giáo đã giải tỏa mà có các hoạt động tín ngưỡng vượt quá khả năng giải quyết của công an P.10. Vì vậy công an Q.3 đã có phân công công an các phường theo lịch trực hỗ trợ công an P.10 để không có các trường hợp mê tín dị đoan và mất trật tự tại nghĩa trang đã giải tỏa", thiếu tướng Phan Anh Minh nói.

Thiếu tướng Minh thông tin thêm: "Khi sự việc diễn ra xong, một người dân đến báo cho chốt gồm một cảnh sát P.2 (Q.3) và 2 tổ dân phố của P.2 (Q.3) là có dấu vết máu, tụ tập đông người nghi là đang có đánh nhau. Cán bộ của công an P.2 (Q.3) đã có trả lời là đang chốt giữ nên không thể trực tiếp đến hiện trường. Tuy nhiên, vì địa điểm xảy ra cách công an P.10 (Q.3) không quá 200 m nên cán bộ này đã cử một bảo vệ dân phố chạy đến công an P.10 (Q.3) để thông báo".

"Khi đến nơi, công an P.10 đã biết sự việc và đang triển khai bảo vệ hiện trường. Như vậy, công an P.2 (Q.3) đã thực hiện đầy đủ chức trách của mình”, thiếu tướng Phan Anh Minh khẳng định.

Sự việc xảy ra khoảng 13 giây

Nói về việc trụ sở công an phường chỉ cách hiện trường ít bước chân nhưng không có sự hỗ trợ của công an đối với các "hiệp sĩ" khi xảy ra vụ việc, thiếu tướng Phan Anh Minh cũng đã có những giải thích.

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, các dữ liệu ghi hình thu thập được cho thấy vụ án xảy ra xô xát khi đuổi bắt ở P.10 (Q.3) và bên kia đường là P.3 (Q.10) tổng cộng chỉ có 13 giây.

"Tổng cộng chỉ có 13 giây nên đòi hỏi phải có sự hỗ trợ, can thiệp kịp thời để giảm bớt thiệt hại hậu quả là chuyện rất khó có thể thực hiện được. 13 giây chỉ cần có 3 câu nói thì mọi chuyện đã diễn ra xong rồi", thiếu tướng Phan Anh Minh chia sẻ.

“Quan điểm của công an ở sự việc cấp bách này khi giải quyết thì không có thông báo gì với bộ phận hành chính. Hiện trường xảy ra khi đâm chết 2 người thì xảy ra ở P.13 (Q.10) nhưng công an P.10 (Q.3) cũng như Công an Q.3 đã thực hiện đầy đủ hết chức trách của mình”, thiếu tướng Minh nói.

Như Thanh Niên đã đưa thông tin, Công an TP.HCM đã bắt giữ được 2 nghi can Nguyễn Tấn Tài (hay còn gọi là Tài “mụn”) 24 tuổi, ngụ Q.12 và Nguyễn Hoàng Châu Phú, 24 tuổi, ngụ H.Hóc Môn. Đây là 2 nghi can có liên quan đến băng chém nhóm "hiệp sĩ" Q.Tân Bình khiến 2 người chết, 3 người bị thương.