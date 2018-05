Con của nguyên Chủ tịch Đà Nẵng đi học bằng ngân sách do Thành ủy quyết định

Tung video clip bạo hành trẻ dã man do mâu thuẫn

Theo Sở Nội vụ TP, trong số 655 người được đào tạo bằng ngân sách, có 93 học viên (14%) ra khỏi đề án với nhiều nguyên nhân, trong đó phần nhiều do học lực không đạt và đoàn tụ gia đình, một số bị đơn vị kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật, còn lại do muốn thay đổi công việc, TP đã thu hồi được 89 tỉ đồng tiền học viên bồi hoàn, số chưa bồi hoàn còn rất ít do kinh tế và chỉ vài người chây ì.

Trong quá trình triển khai, TP nhận ra một số bất cập của đề án và đã điều chỉnh hết mức trong phạm vi thẩm quyền của TP, nhưng có nhiều yếu tố thuộc quy định Chính phủ mà không chỉ TP, nhiều tỉnh thành khác cũng mất người tài. Cụ thể, TP muốn ưu tiên đưa người tài vào biên chế, hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng nhưng nay phải chấm dứt vì trái quy định và hiện Chính phủ yêu cầu tinh giản biên chế.

Để tiếp tục giữ chân người tài, UBND TP đang nghiên cứu hỗ trợ thêm kinh phí để người tài yên tâm công tác. Vừa qua TP cũng đã nỗ lực đưa 200 người vào công chức, 173 người đang tiếp tục cố gắng giải quyết. Lãnh đạo TP cũng sẽ đối thoại thường xuyên để kịp thời tháo gỡ các kiến nghị, đồng thời chuyển từ đào tạo dài hạn sang bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn đúng nhu cầu cấp thiết.

Trong số các học viên, có ông Trần Văn Mẫn (hiện công tác ở Sở KH-ĐT) bị tố cáo “chưa phù hợp tiêu chuẩn” đi học bằng ngân sách. Ông Trần Văn Mẫn là con của bị can Trần Văn Minh (nguyên Chủ tịch UBND TP, bị khởi tố do hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí). Theo Sở Nội vụ, trong tiêu chí tham gia đề án 922 có quy định “rất mềm” là “trong những trường hợp đặc biệt khác thì Thành ủy quyết định”. Lúc này, có 3 chỉ tiêu học sau ĐH, nhưng chỉ có 2 người nộp hồ sơ, ông Mẫn chưa tốt nghiệp kịp thời hạn nên gia đình có đơn và Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh khi đó ra quyết định cuối cùng. Chi phí đào tạo ông Mẫn học thạc sĩ trong gần 1 năm là khoảng 500 triệu đồng.

* Liên quan vụ bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi), chủ nhóm trẻ Mẹ Mười (251/32 Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bạo hành trẻ, Phó chủ tịch UBND Q.Thanh Khê Nguyễn Thanh Xuân thông tin, hiện nay 1 trong 2 cháu nhỏ bị bà Hồng đánh đập dã man đang điều trị ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng do bị chảy máu cam thường xuyên. Cháu này có tiền sử chảy máu cam và điều trị lâu nay ở bệnh viện. Cũng theo ông Xuân, nguyên nhân quay và tung clip là do mâu thuẫn nội bộ, giữa chủ nhóm là bà Hồng với giáo viên nuôi dạy trẻ, quận đã chỉ đạo công an điều tra nguyên nhân, làm rõ vai trò và xử lý người quay cũng như tung video clip, làm rõ vì sao clip được quay từ tháng 4 nhưng đến nay hành vi bạo hành mới bị tố giác.