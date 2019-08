Con đánh bố tử vong, gia đình khai báo bị tai nạn

Ngày 18.8, thông tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa làm rõ một vụ giết người nhưng gia đình lại khai báo bị tai nạn. Nghi phạm là con trai của nạn nhân, đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, đêm 20.7, Vi Văn Th. (16 tuổi, ngụ xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) và bố đẻ là ông Vi Văn D. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Th. đã dùng chiếc cào đánh mạnh vào đầu ông D. khiến ông bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình ông D. trình báo với Công an xã Thạch Ngàn nguyên nhân ông D. tử vong là do bị tai nạn. Tuy nhiên, do nghi ngờ, Công an xã Thạch Ngàn đã báo cáo Công an huyện Con Cuông về vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng và qua điều tra các tình tiết liên quan, Công an huyện Con Cuông xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Vi Văn D. không phải do tai nạn.

Qua đấu tranh, gia đình đã thừa nhận ông D. tử vong là do bị con trai đánh, nhưng vì muốn con trai được thoát tội nên đã khai báo sai sự thật.