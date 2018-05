Con thơ sao phải đến tòa...

Tòa không sai Theo LS Lê Quang Vũ (Đoàn LS TP.HCM), lý do bị cáo Loan và LS của mình đưa ra là đang trong thời gian ở cữ, vừa sinh con để xin hoãn phiên tòa không phải là một trong những lý do để hoãn phiên tòa theo luật định, nên tòa án vẫn đưa vụ án ra xét xử là không sai. “Hơn nữa, vụ án còn liên quan đến nhiều bị cáo khác, hàng trăm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên việc cho hoãn phiên tòa không đúng cũng sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi những người này. Các giải pháp tòa đưa ra để bảo đảm sức khỏe, quyền lợi cho hai mẹ con của bị cáo Loan cũng thể hiện HĐXX cố gắng tạo điều kiện tối đa cho bị cáo, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật”, LS Vũ nói. Ngoài ra, LS Vũ cho biết, trường hợp HĐXX tuyên bị cáo Loan phạm tội, các quy định pháp luật hiện hành đều quy định tính nhân đạo đối với phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi. “Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi… mà có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Bộ luật Hình sự 2015 quy định phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi là một trong những tình tiết giảm nhẹ khi HĐXX quyết định hình phạt, đồng thời sẽ được hoãn chấp hành hình phạt tù đến khi con đủ 36 tháng tuổi”, LS Vũ phân tích và một lần nữa nhấn mạnh HĐXX đang hết sức tạo điều kiện cho bị cáo Loan nuôi con.