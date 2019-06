Con trai Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang được nâng 13,3 điểm

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay, 5.6, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hà Giang cho biết, ngày 28.5 đã ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ đến TAND tỉnh Hà Giang để xét xử 5 bị can trong vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang

Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương, nguyên Trưởng và Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang; Triệu Thị Chính và Phạm Văn Khuông, cùng nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang và Lê Thị Dung, nguyên Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang.

Viện KSND tỉnh Hà Giang xác định qua nghiên cứu, đánh giá toàn bộ chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để kết luận bị can Nguyễn Thanh Hoài; Vũ Trọng Lương đã bàn bạc thống nhất thực hiện việc nâng điểm cho các thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 môn trắc nghiệm, vi phạm quy chế thi và Vũ Trọng Lương là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội: đã tác động vào bài làm của 107 thí sinh với 309 bài thi các môn được nâng điểm gồm: môn toán 102 bài thi, môn lý 85 bài thi, môn hóa 56 bài thi, môn sử 7 bài thi, môn địa 1 bài thi, môn tiếng Anh 50 bài thi và môn sinh 8 bài thi.

Thí sinh được nâng điểm cao nhất có số báo danh 05000592 nâng 4 môn thi trắc nghiệm (toán, ngoại ngữ, hóa, lý), số điểm chênh lệch 29,95 điểm. Thí sinh được nâng ít nhất có số báo danh 05000398 nâng 1 môn trắc nghiệm (toán), số điểm chênh lệch 2,2 điểm.

Đối với bị can Lê Thị Dung, do mối quan hệ quen biết nên đã nhờ bị can Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh, kết quả 20 thí sinh đều được nâng điểm.

Bị can Triệu Thị Chính đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của trưởng ban chấm thi vi phạm quy chế thi, đã đưa danh sách 13 thí sinh nhờ bị can Hoài nâng điểm môn ngữ văn cho 12 thí sinh (1 thí sinh Triệu Thị Chính nhờ xem điểm) giữa 2 bị can đã thống nhất số điểm cần nâng đạt được, tuy nhiên vì lý do khách quan nên bị can Hoài chưa thực hiện can thiệp nâng điểm.

Từ đó, Viện KSND tỉnh Hà Giang đã truy tố Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điểm a khoản 2 điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015; Triệu Thị Chính về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại điểm b khoản 1 điều 358 bộ luật Hình sự 2015; Phạm Văn Khuông, Lê Thị Dung về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại điểm b khoản 1 điều 366 bộ luật Hình sự 2015.