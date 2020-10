Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tặng nón bảo hiểm, xe đạp cho học sinh đến trường an toàn

Ngày 5.10, trong giờ chào cờ thứ hai đầu tuần, Đội CSGT-TT Công an H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức phát nón bảo hiểm, tặng xe đạp cho học sinh các trường trung học cơ sở Huỳnh Tịnh Của, Mạc Đĩnh Chi, Phạm Hữu Chí, Văn Lương… CSGT trao mũ bảo hiểm, xe đạp cho học sinh đến trường an toàn Tặng xe đạp cho học sinh hiếu học Ảnh: Nguyễn Long

Tại đây, các cán bộ CSGT-TT Công an H.Long Điền đã tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông cho các em học sinh.

Theo đó, có 11 trường trung học cơ sở trên địa bàn H.Long Điền được Đội CSGT-TT Công an huyện này trao 500 nón bảo hiểm và 18 xe đạp cho các em học sinh nghèo, hiếu học.

Đội CSGT-TT Công an H.Long Điền tặng nóm bảo hiểm cho học sinh Ảnh: Nguyễn Long

Không chỉ tại H.Long Điền mà Đội CSGT-TT Công an các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tổ chức trao quà, nón bảo hiểm cho học sinh đến trường theo kế hoạch triển khai cao điểm tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường do Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát động.

Đội CSGT-TT Công an TP.Vũng Tàu tặng nón bảo hiểm cho các em học sinh Ảnh: Nguyễn Long