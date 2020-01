Công an Biên Hòa phá ổ sản xuất thuốc lắc trong những ngày cuối năm

Sáng 22.1, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng ngụ TP.HCM, điều chế, sản xuất thuốc lắc mang xuống Đồng Nai tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ, bàn giao 2 nghi can là Lê Ngọc Thạch (47 tuổi) và Cao Văn Khương (49 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.