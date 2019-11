Công an Bình Phước có 2 tân phó giám đốc

Theo đó, tại buổi lễ, đại tá Lê Minh Thảo, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Nguyễn Phương Đằng (50 tuổi, quê Sa Đéc, Đồng Tháp), Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Đồng thời , đại tá Lê Minh Thảo, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cũng trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an đối với thượng tá Lâm Văn Long (49 tuổi, quê quán Tân Uyên, Bình Dương), Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Phước, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Trước đó, ngày 6.10, đại tá Võ Hùng Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cũng đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.