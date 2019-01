Công an Cà Mau thông tin vụ bắt nghi can 'đang kiện chủ tịch tỉnh'

Tại buổi họp báo, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết việc bắt tạm giam ông Đông và ông Thống căn cứ quyết định ngày 13.9.2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau về việc khởi tố vụ án hình sự về tham ô tài sản tại Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc.

Cũng theo đại tá Danh, sở dĩ vụ án kéo dài vì đây là vụ án tham ô đặc biệt nghiêm trọng, chứng cứ cần được thu thập đầy đủ.

Trước đó, ngày 13.9.2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc. Trong quá trình điều tra đã có gia hạn 3 lần. Ngày 12.12.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Minh Thống về hành vi tham ô tài sản.