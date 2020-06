Công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có giám đốc mới

Chiều nay, 26.6, Bộ Công an công bố quyết định thay đổi lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, Bộ công an đã công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, Bộ Công an cũng trao quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 1.7, thay cho đại tá Võ Trọng Hải.

Đại tá Lê Khắc Thuyết (53 tuổi, quê quán tại xã Xuân Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động , bổ nhiệm đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.