Công an Đà Nẵng bắt ông Nguyễn Tuấn Anh vì sai phạm tại dự án Hòa Liên

Bị can Nguyễn Tuấn Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam ngày 12.2 để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng . Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Tuấn Anh liên quan dự án thi công hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 (huyện Hòa Vang) giai đoạn 1 và giai đoạn 2.