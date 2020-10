Ngày 2.10, một nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Đình Quý (39 tuổi, giảng viên Trường đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM) để điều tra về hành vi vu khống

Theo quyết định khởi tố, ông Quý đã có hành vi “phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự người khác ”. Hành vi của ông Quý đã phạm tội vu khống, theo quy định tại khoản 2, Điều 156 bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Minh Tuấn (40 tuổi, trú H.Cư Kuin, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vu khống. Ông Quý và ông Tuấn được xác định có liên quan trong vụ án vu khống mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố.