Công an Đắk Nông khởi tố 2 phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Liên quan đến vụ phóng viên tống tiền doanh nghiệp, chiều 4.11, đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hải (40 tuổi), Trưởng Văn phòng đại diện nam Trung bộ - Tây nguyên và Trần Bá Nhật (30 tuổi), phóng viên thuộc Văn phòng đại diện nam Trung bộ - Tây nguyên của Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật để điều tra, làm rõ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.