Công an Đồng Nai: Bắt trung tá đặc công dỏm đòi thông chốt kiểm dịch

Sáng 21.9, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phát hiện và bắt giữ một nghi can giả mạo bộ đội đặc công, với cấp bậc trung tá.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng tại chốt đã yêu cầu người này xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân nhưng Hùng không xuất trình được. Qua công tác xác minh, Công an TP.Biên Hòa xác định người này giả mạo nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người này khai tên là Văn Đức Hùng (30 tuổi, ngụ H.Phú Riềng, Bình Phước; tạm trú P.Trảng Dài). Đối với quần áo, quân hàm và biển tên Hùng thì Hùng đặt mua trên mạng xã hội và một cửa hàng ở Bình Dương với mục đích giả danh quân nhân đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, qua khám xét nơi ở của đối tượng tại Trảng Dài và Bình Phước, lực lượng công an thu thêm nhiều vật dụng liên quan. Hiện Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ hình sự Văn Đức Hùng để điều tra làm rõ.