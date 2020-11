Công an Đồng Nai ra mắt tổ công tác bảo vệ ANTT dự án sân bay Long Thành

Sáng ngày 2.11, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm lễ ra mắt tổ công tác bảo vệ an ninh trật tự dự án sân bay Long Thành.

Tổng quân số của tổ công tác là 50 người, gồm 3 tiểu đội (mỗi tiểu đội 15 người), 1 tổ trưởng, 2 tổ phó cùng 2 lái xe. Phụ trách tổ công tác là thượng tá Vũ Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai.

Tổ công tác của Công an Đồng Nai cũng được giao nhiệm vụ sẵn sàng chi viện cho công an cấp huyện, tham gia hỗ trợ, khám xét đối với những vụ án lớn, có nhiều đối tượng, dẫn giải can phạm, phạm nhân nguy hiểm theo lệnh của giám đốc công an tỉnh; phối hợp bảo vệ an toàn cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến công tác hoặc đi qua khu vực triển khai dự án sân bay Long Thành.