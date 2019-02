Công an Gia Lai bác bỏ 'công văn' liên quan Huawei

Trong vài ngày qua, trên mạng internet lan truyền một công văn do thượng tá Bùi Bá Quát, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai, ký ban hành về việc “cảnh báo khi sử dụng điện thoại do nước ngoài tặng”.

Theo đó, nội dung công văn này cảnh báo việc sử dụng điện thoại trao tặng cho lực lượng công an và ngoài ngành công an có một số yếu tố gây mất an ninh, an toàn thông tin, đặc biệt là một số ĐTDĐ có nguồn gốc từ Trung Quốc do Tập đoàn Huawei (Hoa Vĩ) sản xuất có nhiều modul, blackbox bị mã hóa đầu vào, đầu ra không thể kiểm tra được, có phần mềm cần đặc biệt lưu ý là HWLBSService và HiAction.

Qua đó, phòng này đề nghị cẩn thận khi sử dụng các sản phẩm trên qua những phần mềm có nguy cơ bị nghe lén, lộ thông tin…

Tối 22.2, trả lời Thanh Niên, thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, khẳng định: “Công văn này là giả mạo vì không thể có trên đầu phía phải của công văn đến có dấu đỏ trong khi trang hai của công văn có dấu quốc huy màu đen. Chúng tôi đang làm rõ vụ việc và xử lý những đối tượng tung tin như thế này theo quy định của pháp luật”.