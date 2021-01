Công an Gò Công tạm giữ hình sự nghi phạm 'ngáo đá, chém vào đầu công an'

Chiều 27.1, Công an TX.Gò Công ( Tiền Giang ) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm "ngáo đá" Ngô Vĩnh Quý (30 tuổi, ngụ xã Long Thuận, TX.Gò Công) để điều tra về hành vi dùng búa chém trọng thương nhiều người trên địa bàn xã Long Thuận vào trưa cùng ngày.

Khi cảnh sát hình sự Công an TX.Gò Công vây bắt Quý, nghi phạm này đã chống trả quyết liệt. Một chiến sĩ công an bị Quý chém trúng đầu, rất may có mũ bảo hiểm nên chỉ bị trầy xướt. Một dân quân tự vệ bị Quý chém gãy xương sườn.