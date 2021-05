Công an Hà Nội chấn chỉnh trách nhiệm sau vụ đại úy đứng nhìn dân bắt tội phạm

Ngày 21.5, trung tướng Nguyễn Hải Trung đã ký văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc điều lệnh, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an thành phố nếu để xảy ra sai sót, vi phạm.

Thực hư vụ công an đứng nhìn tài xế taxi vật lộn, bắt giữ kẻ giết người

Văn bản này đã nhắc lại vụ việc xảy ra chiều 16.5 tại địa phận xã Cự Khê (H.Thanh Oai, Hà Nội), khi đó đại úy Nguyễn Văn Lâm, Công an xã Cự Khê, có mặt tại hiện trường, nhưng không lập tức tiếp cận, phối hợp bắt giữ đối tượng mà gọi điện xin chỉ huy hỗ trợ hỗ trợ lực lượng.

“Việc làm của đồng chí Lâm đã phần nào thể hiện trách nhiệm trong công việc nhưng không phù hợp, bởi lẽ ra ngay lập tức đồng chí Lâm phải nhanh chóng tiếp cận, phối hợp bắt giữ đối tượng phạm tội. Qua đó, thể hiện sự non kém về nghiệp vụ, về tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, về ý thức phục vụ nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của lực lượng công an nhân dân nói chung, công an thủ đô nói riêng”, văn bản nêu và cho biết, sau sự việc xảy ra, Trưởng Công an H.Thanh Oai đã ra ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đại úy Lâm, điều về công tác tại bộ phận khác "để không trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của dân".

Từ đó, Giám đốc Công an TP.Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm chung đối với 100% cán bộ chiến sĩ về vụ việc nêu trên để không xảy ra sự việc tương tự; tiếp tục tập huấn, phổ biến cho 100% cán bộ chiến sĩ nắm vững và chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân theo quy định pháp luật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an thủ đô trong lòng nhân dân.

Video công an đứng nhìn tài xế taxi vật lộn, bắt giữ kẻ giết người

Người đứng đầu Công an TP.Hà Nội cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm; có cơ chế để quần chúng nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia hỗ trợ, phối hợp với lực lượng công an, khống chế, ngăn chặn ngay các hành vi phạm tội và truy bắt tội phạm.

Đồng thời, giao cho Phòng Tham mưu chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị; kịp thời tham mưu ban giám đốc công an thành phố chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm sai phạm.