Công an Hà Tĩnh bắt 2 nghi phạm vận chuyển 45 kg ma túy đá

Chiều nay, 6.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện 2 nghi phạm vận chuyển ma túy và tang vật vụ án đang được giao cho Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thụ lý để tiến hành điều tra và mở rộng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 40 chiều cùng ngày (6.2), trên quốc lộ 8C, đoạn qua địa phận thôn 5, xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn), lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Innova mang biển số 61A - 130.87 do Nguyễn Hữu Hải (37 tuổi, trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) điều khiển chở Trần Long Biên (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang lưu thông theo hướng từ huyện Hương Sơn về huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có biểu hiện vận chuyển ma túy trái phép nên tiến hành vây ráp , chặn xe để kiểm tra.