Công an là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân

Ngày 16.8, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2020).

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND.

“75 năm chứng kiến sự xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, đã bồi đắp nên những truyền thống vẻ vang: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân; chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an và công an các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia , trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.