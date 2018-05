Công an làm việc với 2 người bị dân vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em

Chiều 19.5, công an H.Hoài Nhơn xác nhận đơn vị này đã tiếp nhận và đang làm việc với 2 người, gồm 1 nam và 1 nữ, do người dân xã Hoài Thanh Tây bắt giữ, bàn giao vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em . Tuy nhiên, hiện chưa thể khẳng định 2 người này có bắt có trẻ em hay không.

Theo ông Trần Văn Bàng, Chủ tịch UBND xã Hoài Thanh Tây, vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, nhiều người dân phát hiện một ô tô 4 chỗ đậu trước nhà anh N.T.T ở ven QL1, thuộc thôn Tài Lương, xã Hoài Thanh Tây.

Sau đó, 2 người ngồi trên ô tô bước vào sân nhà anh T., lúc này con gái 4 tuổi của anh T. đang chơi ở sân và không có người trông coi. Nhiều người thấy nghi ngờ, vây hỏi thì 2 người này nói đến hỏi để mua lúa, gạo.

Nghi ngờ 2 người lạ mặt bắt cóc trẻ em, người dân tập trung vây bắt, giải đến trụ sở UBND xã Hoài Thanh Tây. Sau đó, UBND xã Hoài Thanh Tây đã bàn giao 2 người này cho Công an H.Hoài Nhơn để điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhiều người đã đưa và chia sẻ hình ảnh cặp vợ chồng nói trên lên trang Facebook cá nhân với lời đồn bắt cóc khiến dư luận tại địa phương hoang mang.

Lúc 16 giờ 30 ngày 19.5, ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND H.Hoài Nhơn, cho biết các thông tin trên mạng xã hội về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại địa phương chỉ là lời đồn, chưa có cơ sở để khẳng định 2 người nói trên bắt cóc trẻ em.

“Hiện Công an H.Hoài Nhơn vẫn đang làm việc với 2 người bị dân vây bắt vào sáng 19.5. Tại cơ quan công an, 2 người này khai có mua lúa của 1 người khác ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn và đề nghị mời người này lên làm chứng. Công an H.Hoài Nhơn cũng mời người bán lúa này lên làm chứng. Công an chưa có kết luận chính thức về vụ việc. Người dân không nên tin, chia sẻ những lời đồn không có cơ sở gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến cá nhân những người có liên quan”, ông Thương nói.