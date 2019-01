Công an lên tiếng vụ 'con trai phó bí thư tỉnh ủy tổ chức đánh bạc'

Thông tin này cũng nhắc đến việc "trong năm 2018, Công an H.Phú Tân phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt quả tang ít nhất 14 vụ đánh bạc liên quan đến ông Trường và đều bị xử phạt vi phạm hành chính".

Liên quan đến thông tin trên, trong sáng 14.1, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết trong ngày 5.1 lực lượng công an có triệt phá điểm đá gà tại khu đất trống thuộc ấp Hòa Hiệp, xã Phú Hiệp (H.Phú Tân) nhưng không có đủ chứng cứ để khẳng định ông Trường tổ chức trường gà này.

Thiếu tướng Tư cũng cho rằng nếu Công an H.Phú Tân bắt 14 vụ cờ bạc "đều có liên quan đến ông Trường" mà chỉ xử lý hành chính là sai phạm rất nghiêm trọng. Theo thiếu tướng Tư, vì xử phạt hành chính 2 lần là đủ yếu tố chuyển qua xử lý hình sự. Nếu kiểm tra có tình trạng này, Ban giám đốc công an tỉnh sẽ cách các chức vụ thủ trưởng, phó thủ trưởng Công an H.Phú Tân.

Tuy nhiên, cũng theo thiếu tướng Bùi Bé Tư, trong sáng 14.1, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã hỏi Công an H.Phú Tân và đơn vị này phủ nhận và cho biết không rõ thông tin "14 vụ xử lý hành chính đánh bạc liên quan đến ông Trường" là ở đâu ra.

tin liên quan Nguyên cán bộ công an xã 'bảo kê' trường gà bị phạt tù Thiếu tướng Bùi Bé Tư cho biết trong năm 2018, từ các thông tin phản ánh về "các điểm đánh bạc do ông Trường tổ chức", Công an tỉnh, Công an H.Phú Tân đã theo dõi, phá 2 điểm tổ chức đá gà ăn tiền, nhưng không đủ chứng cứ để nói ông Trường tổ chức 2 trường gà này.

Cũng liên quan đến thông tin trên, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Văn Cường, Chủ tịch UBND H.Phú Tân, cho biết công an huyện này đã nhiều lần vây bắt các con bạc, nhưng các con bạc đều không khai ai là chủ xị các sòng bạc đá gà và chơi bài. Còn khi cơ quan chức năng tiến hành triệt phá các tụ điểm trên, thì không có mặt ông Trường. Dù vậy, ông Cường xác nhận về dư luận bên ngoài cho rằng ông Trường là người đứng sau các sòng bạc. Ông Cường cho biết mặc dù chưa có chứng cứ ông Quang Trường là người đứng tổ chức các sòng bạc, trường gà, nhưng UBND H.Phú Tân đã nhiều lần mời ông Trường lên nhắc nhở không được tổ chức đánh bạc và ông Trường đều hứa không tổ chức đánh bạc

Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Anh Kiệt, Phó bí thư Tỉnh ủy, cho biết quả thật con ông có nghiện ma túy, gia đình nhiều lần can ngăn không được nên đưa ông Quang Trường đi cai nghiện ở Côn Đảo.

Ông Kiệt nói: " Con tôi đã 32 tuổi, ra ở riêng rồi. Khoảng 1 năm trước, hay tin con chơi cờ bạc, gia đình tôi đã khuyên can nhưng không được, nên tôi đã yêu cầu công an theo dõi, nếu phát hiện con tổ chức chơi cờ bạc cứ bắt nhốt, gia đình tôi không can thiệp vào việc này".