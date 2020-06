Công an Nghệ An bắt nghi phạm đưa 3 thai phụ sang Trung Quốc bán con

Chiều 15.6, thông tin từ Công an H.Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, ngăn chặn một vụ đưa thai phụ sang Trung Quốc sinh để bán con . Cơ quan công an cũng đã bắt giữ một nghi can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.