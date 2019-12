Công an nổ súng triệt phá tụ điểm đá gà, 3 người trúng đạn

Chiều 29.12, đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Trưởng công an TP.Mỹ Tho ( Tiền Giang ) cho biết khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, tổ trinh sát hình sự Công an TP.Mỹ Tho phối hợp Công an xã Mỹ Phong vây bắt tụ điểm đá gà có khoảng 20 người đang tụ tập trên khu đất trống nằm sâu trong vườn, thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho. Khi thiếu tá Nguyễn Văn Dư bắt giữ được 1 con bạc thì khoảng 5 đối tượng lao vào tấn công thiếu tá Dư để giải vây. Lúc này, đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh buộc phải nổ 5 phát súng quân dụng để trấn áp.