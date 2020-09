Công an nổ súng, vây bắt 5 nghi phạm vận chuyển ma túy trên QL1A ở Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng nay, 4.9, trên QL1A, đoạn qua xã Kỳ Nam (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), lực lượng phối hợp của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà phát hiện xe ô tô hiệu Kia Cerato mang biển số tỉnh Nghệ An lưu thông theo hướng bắc - nam, có biểu hiện nghi vận chuyển ma túy nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.