Công an P.Cát Lái cung cấp thông tin vụ 'xe biển xanh gây náo loạn'

tin liên quan Xe biển xanh gây 'náo loạn' đường phố TP.HCM mang biển số giả

Ngày 23.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Cục CSGT Bộ Công an cho biết, sau khi nhận phản ánh của báo chí, Cục đã tiến hành kiểm tra trên hệ thống đăng ký quản lý xe và xác định biển số 80B - 3758 không được cấp cho chiếc xe nào mang nhãn hiệu Toyota Corolla màu trắng 5 chỗ.



“Theo thuật ngữ của chúng tôi thì biển số của chiếc xe này không do các cơ quan chức năng cấp, tức là biển số giả ”, vị này nói và cho biết, Cục CSGT đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, đồng thời chỉ đạo lực lượng CSGT TP.HCM và một số tỉnh lân cận làm rõ vụ việc này. Trước đó, Cục Đăng kiểm VN (Bộ GTVT) qua rà soát cũng xác định không có thông tin chiếc xe và biển số nêu trên trên hệ thống đăng kiểm VN.

Chiều 23.10, Công an P.Cát Lái (Q.2,TP.HCM) cũng cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, qua trích xuất camera an ninh trên đường 28, Công an P.Cát Lái ghi nhận, đêm 20.10 có một người đàn ông điều khiển ô tô 80B - 3758 chở một phụ nữ và hai cháu bé đậu trước nhà số 18 đường số 28 rồi đi vào đó.

Công an P.Cát Lái mời ông L.V.L (được cho là chủ ngôi nhà này) làm việc để xác minh.

Ông L. xác nhận vào tối 20.10 có người đàn ông lái ô tô trên chở vợ con đến nhà tìm vợ ông. Do vợ ông không có ở nhà, gia đình người đàn ông này ngồi chơi một lát rồi ra về.

Làm việc với công an, ông L. nói chỉ biết người đàn ông đó tên Thành (hàng xóm nhà ông L. khi còn ở khu Thảo Điền). Ông L. không biết ông Thành giờ ở đâu và làm gì. Sau khi làm việc với những người liên quan, Công an P.Cát Lái đã có báo cáo cụ thể lên Công an Q.2 để tiếp tục điều tra xử lý.

Như Thanh Niên đã thông tin, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi cảnh ô tô 80B - 3758 hụ còi ưu tiên inh ỏi trên đường Nguyễn Duy Trinh (Q.2) khiến nhiều người đi đường hoảng hốt tấp vào lề.

Điều bất ngờ là, sau đó, ô tô này chạy vào đường số 28 (P.Cát Lái), dừng lại. Tài xế mặc quần ngắn, áo thun xuống xe cùng một phụ nữ và hai cháu bé bước xuống xe và đi vào ngôi nhà trên.