Công an Phú Yên khởi tố vụ sát hại bé gái 13 tuổi

Chiều tối 23.6, liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại , đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, H.Tuy An, Phú Yên) để điều tra về hành vi " giết người ".

Tại cơ quan điều tra, bị can Phê đã khai nhận là người chở bé gái Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi, ở xã An Ninh Đông, H.Tuy An) đến rừng dương xã An Ninh Đông (H.Tuy An), sau đó sát hại bé Hân.

Đại tá Lương Tấn Dĩnh cho biết nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do "bị chèn ép dẫn đến ngạt thở".

Cơ quan công an xác định Hân bị sát hại trong tối 17.6. Sau khi giết Hân, bị can Phê đã moi cát lấp thi thể nạn nhân ở khu vực rừng dương thôn Phú Sơn (xã An Ninh Đông). Chính Phê đã khai ra nơi chôn lấp thi thể nạn nhân để công an sau đó tìm thấy thi thể bé Hân.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 17.6, Hân có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây (H.Tuy An), lúc đi có 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày (17.6), chị gái của Hân nhận được lời kêu cứu từ số điện thoại của Hân chỉ vọn vẹn nội dung “chị ơi cứu em” . Thi thể bé Hân được tìm thấy sau đó vào ngày 21.6